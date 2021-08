Marché des Producteurs Fuveau, 4 septembre 2021, Fuveau.

Fuveau Bouches-du-Rhône

Sous la forme d’une foire agricole retrouvez les étals de la place du Général de Gaulle jusqu’au cours Victor Leydet. Vous pourrez admirer des machines agricoles, voir des animaux de la ferme (vaches, cochons, moutons, chèvres, chevaux camarguais, ânes…), des fruits et légumes, de l’artisanat et autres produits locaux (confiture, safran, pain d’épices, glaces, vin, fromages…)



Restauration possible sur place.



Ce marché se déroule conjointement au salon littéraire du Pays d’Aix “Les Ecrivains en Provence”..

Le temps d’un week-end, le Comité Saint Jean vous propose un marché des producteurs de la région dans les rues du centre du village de Fuveau.

comitesaintjeanfuveau@gmail.com +33 7 67 44 82 16

