Marché des producteurs Ferme de Baugé Villenave-d’Ornon, samedi 13 avril 2024.

Marché des producteurs Rendez-vous à la ferme de Baugé 13 avril – 8 juin, certains samedis Ferme de Baugé Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T09:00:00+02:00 – 2024-04-13T12:30:00+02:00

Fin : 2024-06-08T09:00:00+02:00 – 2024-06-08T12:30:00+02:00

Tous les 2e samedi du mois, venez faire le plein de produits frais à la ferme de Baugé.

Tous les producteurs présents sont adhérents de l’association « Le goût de notre ferme »

Vous trouverez sur leurs stands : bœuf gras, pruneaux, porc, poulets et canards, agneau, bière, vin, charcuterie, pain bio, savons au lait de jument, fruits et légumes, poisson, fromages…

Ils produisent et commercialisent leurs produits fermiers en circuit court, dans le respect de l’environnement, ce qui leur garantit une qualité constante.

Suivez les actualités de la Ferme de Baugé : Facebook/la Ferme de Baugé

+ d’infos sur l’association Le goût de notre ferme

Ferme de Baugé 11 rue Raoul Stonestreet, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Chambéry Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 31 69 88 02 [{« type »: « phone », « value »: « 06 31 69 88 02 »}, {« type »: « email », « value »: « myriam.daviault@outlook.com »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/La-Ferme-de-Baug%C3%A9-107701207498734 »}, {« link »: « https://www.legoutdenotreferme.org »}] La Ferme de Baugé

Située sur le domaine de Baugé, la ferme est une petite exploitation agricole imaginée par la Ville et inaugurée en 2014.

Destination bucolique de détente et de découvertes, c’est également une étape gourmande, garantie saine et fraîche.

À la Ferme de Baugé vous pouvez vous procurer de la viande d’agneau et du lait et des fromages de chèvre frais confectionnés sur place.

Le lieu rêvé également a une dimension pédagogique : il peut être visité et dispose d’une salle de ventes et d’exposition.

Ouverture de la ferme et de la boutique

Mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 9 h à 12 h et de 16 h à 19 h 00.

Le jeudi étant réservé aux visites des écoles ou autres visites.

Marché fermier Ferme de Baugé