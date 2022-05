Marché des producteurs et vide grenier à saint jean de Thouars Saint-Jean-de-Thouars Saint-Jean-de-Thouars Catégories d’évènement: 79100

Saint-Jean-de-Thouars

Marché des producteurs et vide grenier à saint jean de Thouars Saint-Jean-de-Thouars, 10 juillet 2022, Saint-Jean-de-Thouars. Marché des producteurs et vide grenier à saint jean de Thouars Rue Charles Ragot Près du stade municipal Saint-Jean-de-Thouars

2022-07-10 – 2022-07-10 Rue Charles Ragot Près du stade municipal

Saint-Jean-de-Thouars 79100 Ce marché privilégie le contact direct entre le consommateur et les producteurs. Vous aurez la possibilité d’acheter et de goûter de nombreux produits locaux : fruits et légumes, bières, pâtes…. Profitez-en pour déambuler entres les allées où les exposants du vide grenier vous invite à offrir une deuxième vie à leurs objets (vêtements, bibelots, jouets, meubles, CD ou encore DVD). Ce marché privilégie le contact direct entre le consommateur et les producteurs. De nombreux produits locaux : fruits et légumes, bières, pâtes…. Profitez-en pour déambuler entres les allées où les exposants du vide grenier vous invite à offrir une deuxième vie à leurs objets +33 5 49 66 14 77 Ce marché privilégie le contact direct entre le consommateur et les producteurs. Vous aurez la possibilité d’acheter et de goûter de nombreux produits locaux : fruits et légumes, bières, pâtes…. Profitez-en pour déambuler entres les allées où les exposants du vide grenier vous invite à offrir une deuxième vie à leurs objets (vêtements, bibelots, jouets, meubles, CD ou encore DVD). Freepick

Rue Charles Ragot Près du stade municipal Saint-Jean-de-Thouars

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Catégories d’évènement: 79100, Saint-Jean-de-Thouars Autres Lieu Saint-Jean-de-Thouars Adresse Rue Charles Ragot Près du stade municipal Ville Saint-Jean-de-Thouars lieuville Rue Charles Ragot Près du stade municipal Saint-Jean-de-Thouars Departement 79100

Saint-Jean-de-Thouars Saint-Jean-de-Thouars 79100 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-thouars/

Marché des producteurs et vide grenier à saint jean de Thouars Saint-Jean-de-Thouars 2022-07-10 was last modified: by Marché des producteurs et vide grenier à saint jean de Thouars Saint-Jean-de-Thouars Saint-Jean-de-Thouars 10 juillet 2022 79100 Saint-Jean-de-Thouars

Saint-Jean-de-Thouars 79100