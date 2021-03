Sées Sées Orne, Sées Marché des producteurs et des artisans locaux Sées Catégories d’évènement: Orne

Marché des producteurs et des artisans locaux, 6 avril 2021-6 avril 2021, Sées. Marché des producteurs et des artisans locaux 2021-04-06 17:00:00 – 2021-04-06 21:00:00

Sous réserve des conditions sanitaires +33 2 33 81 79 70 Un marché de producteurs et artisans locaux de qualité se tiendra tous les premiers mardis de chaque mois aux Halles. Dégustation possible sur place

Gratuit

