Hérisson Allier Hérisson De 15h à 20h, le Samedi 4 Juin 2022, dans la cour de l’EHPAD de Hérisson, de nombreux producteurs locaux et artisans vous attendent pour un marché convivial. animation@ehpad-herisson.fr +33 6 17 20 70 20 Rue des Cueils Cour de l’HEPAD de Hérisson Hérisson

