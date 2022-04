Marché des Producteurs et des Artisans Fort-Mahon-Plage Fort-Mahon-Plage Catégories d’évènement: Fort-Mahon-Plage

Somme

Marché des Producteurs et des Artisans Fort-Mahon-Plage, 7 juillet 2022, Fort-Mahon-Plage. Marché des Producteurs et des Artisans Fort-Mahon-Plage

2022-07-07 – 2022-07-07

Fort-Mahon-Plage Somme Fort-Mahon-Plage Somme Retrouvez chaque jeudi du 07 Juillet au 25 Août le Marché des Producteurs de 10h à 13h et le Marché des Artisans de 16h à 20h sur la Place de Paris à Fort-Mahon-Plage. Pour plus d’informations, contactez-nous au +33 (0)3 22 23 36 00 Pour les réservations des emplacements, veuillez contacter Mr VIENNE au +33 (0)6 13 11 01 92 Retrouvez chaque jeudi du 07 Juillet au 25 Août le Marché des Producteurs de 10h à 13h et le Marché des Artisans de 16h à 20h sur la Place de Paris à Fort-Mahon-Plage. Pour plus d’informations, contactez-nous au +33 (0)3 22 23 36 00 Pour les réservations des emplacements, veuillez contacter Mr VIENNE au +33 (0)6 13 11 01 92 +33 3 22 23 36 00 Retrouvez chaque jeudi du 07 Juillet au 25 Août le Marché des Producteurs de 10h à 13h et le Marché des Artisans de 16h à 20h sur la Place de Paris à Fort-Mahon-Plage. Pour plus d’informations, contactez-nous au +33 (0)3 22 23 36 00 Pour les réservations des emplacements, veuillez contacter Mr VIENNE au +33 (0)6 13 11 01 92 OTFM

Fort-Mahon-Plage

dernière mise à jour : 2022-04-09 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT DE FORT MAHON

Détails Catégories d’évènement: Fort-Mahon-Plage, Somme Autres Lieu Fort-Mahon-Plage Adresse Ville Fort-Mahon-Plage lieuville Fort-Mahon-Plage Departement Somme

Fort-Mahon-Plage Fort-Mahon-Plage Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fort-mahon-plage/

Marché des Producteurs et des Artisans Fort-Mahon-Plage 2022-07-07 was last modified: by Marché des Producteurs et des Artisans Fort-Mahon-Plage Fort-Mahon-Plage 7 juillet 2022 Fort-Mahon-Plage Somme

Fort-Mahon-Plage Somme