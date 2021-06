Payzac Payzac Ardèche, Payzac Marché des producteurs et créateurs Payzac Payzac Catégories d’évènement: Ardèche

Payzac

Marché des producteurs et créateurs Payzac, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Payzac. Marché des producteurs et créateurs 2021-07-04 08:30:00 08:30:00 – 2021-08-29 13:00:00 13:00:00 Parking en face Face à la cave coopérative, sous les châtaigniers

Payzac Ardêche Payzac Un concentré d’Ardèche ! A l’ombre de châtaigniers vous trouverez de quoi faire vos réserves pour quelques jours auprès de producteurs locaux ainsi qu’un beau choix de créations d’artisans du pays. Nous vous y accueillerons chaleureusement ! +33 6 28 30 02 18 dernière mise à jour : 2021-01-27 par Office de Tourisme Cévennes d’Ardèche

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Payzac Étiquettes évènement : Autres Lieu Payzac Adresse Parking en face Face à la cave coopérative, sous les châtaigniers Ville Payzac lieuville 44.45173#4.14974