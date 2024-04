Marché des producteurs et créateurs Port des salines Le Grand-Village-Plage, mercredi 3 avril 2024.

Marché des producteurs et créateurs Port des salines Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Déjà 20 ans que ce marché de producteurs et de créateurs existe sur le Port des Salines. Des produit de qualité, toujours plus de local et d’authentique. Découverte des métiers sur le magnifique site du port des salines

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 09:30:00

fin : 2024-10-30 18:00:00

Port des salines Petit village

Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine marchedessalines@gmail.com

