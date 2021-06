Mauprévoir LES CARAFFES Mauprévoir, Vienne MARCHÉ DES PRODUCTEURS et CONCERT LES CARAFFES Mauprévoir Catégories d’évènement: Mauprévoir

le mercredi 21 juillet

Le Comité des Fêtes de Mauprévoir, vous propose un marché de producteurs à partir de 17 h 00 dans le centre bourg devant la Mairie. Cette manifestation vous offrira l’opportunité de découvrir les produits proposés localement, de les déguster sur place. Ce marché sera suivi d’un concert accoustique gratuit à 20 h 30 aux « Carafes » en partenariat avec la MJC de l’Isle Jourdain. C’est le groupe « Brunettes, ou petits airs tendres » animé par Jérôme et Sarah qui vous proposera de la musique et des chansons traditionnelles avec violon, cornet et flûte. Merci d’apporter vos chaises et de prévoir une obole pour les musiciens.

Place de la Mairie, Mauprévoir 86460

2021-07-21T17:00:00 2021-07-21T23:00:00

