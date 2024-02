Marché des producteurs et artisans Vouziers Vouziers, mercredi 15 mai 2024.

Rencontrez nos producteurs et artisans, découvrez leur savoir-faire et régalez-vous avec leurs saveurs locales (glaces, pain, vins pétillants, fromage, yaourts et bien d’autres)

Début : 2024-05-15

fin : 2024-05-15

Place Carnot

Vouziers 08400 Ardennes Grand Est

L’événement Marché des producteurs et artisans Vouziers Vouziers a été mis à jour le 2024-02-07 par Ardennes Tourisme