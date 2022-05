Marché des producteurs et artisans, vente de fleurs et plants de légumes bio Lapte Lapte Catégories d’évènement: Haute-Loire

Lapte

Marché des producteurs et artisans, vente de fleurs et plants de légumes bio Lapte, 14 mai 2022, Lapte. Verne Ecole du Petit Suc

2022-05-14 09:00:00 – 2022-05-15 18:00:00

Lapte Haute-Loire Lapte Le marché des producteurs et artisans locaux est de retour ! Sans oublier la vente de fleurs et plants de légumes bio. ape.verne@gmail.com +33 6 51 48 45 06 Verne Ecole du Petit Suc Lapte

