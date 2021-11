Nyons Nyons Drôme, Nyons Marché des producteurs et artisans spécial noël 2021 Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

2021-12-10 10:00:00 – 2021-12-10 19:00:00

Nyons Drôme Nyons Pour la 25ème année consécutive, le Domaine Rocheville organise son fameux Marché des producteurs et artisans.

Marché couvert.

Grande tombola au profit de l'association « Vautours en Baronnies ». contact@domainerocheville.com +33 4 75 26 35 20 http://www.domainerocheville.com/

