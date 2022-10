MARCHE DES PRODUCTEURS ET ARTISANS Saint-Médard-d’Eyrans Saint-Médard-d'Eyrans Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Médard-d'Eyrans

MARCHE DES PRODUCTEURS ET ARTISANS Saint-Médard-d’Eyrans, 26 novembre 2022, Saint-Médard-d'Eyrans. MARCHE DES PRODUCTEURS ET ARTISANS

28 Route de Larchey DOMAINE DE LARCHEY Saint-Médard-d’Eyrans Gironde DOMAINE DE LARCHEY 28 Route de Larchey

2022-11-26 09:00:00 – 2022-11-26

DOMAINE DE LARCHEY 28 Route de Larchey

Saint-Médard-d’Eyrans

Gironde Marché des producteurs et artisans de la Communauté de Communes de Montesquieu : venez découvrir vos producteurs et artisans locaux lors d’une matinée gourmande. Préparez les fêtes de Noël en avance et faites votre marché !

De 09h00 à 14h00, entrée libre.

Restauration possible sur place. +33 055672195 baptiste buisson

DOMAINE DE LARCHEY 28 Route de Larchey Saint-Médard-d’Eyrans

