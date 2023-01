Marché des producteurs et artisans locaux Saint-Paterne-Racan Saint-Paterne-Racan Saint-Paterne-Racan Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Marché des producteurs et artisans locaux Saint-Paterne-Racan, 5 février 2023, Saint-Paterne-Racan Saint-Paterne-Racan. Marché des producteurs et artisans locaux Place de la République Saint-Paterne-Racan Indre-et-Loire

2023-02-05 09:00:00 – 2023-02-05 12:30:00 Saint-Paterne-Racan

Venez découvrir nos producteurs locaux et leurs produits. Fruits et légumes, miel, viande et traiteur seront au rendez-vous ! +33 2 47 29 30 87 https://www.stpaterneracan.fr/ Commune de Saint-Paterne-Racan

