EUR Pour sa troisième édition, le marché des producteurs et artisans locaux est de retour à Cormatin. Passez la journée à flâner devant les stands de nos producteurs ert artisans, profitez de démonstrations d’artisanat (tournages sur bois…) et dégustez bières, fromages et autres produits. Une tombola avec le soutien des producteurs et artisans présents aura lieu en fin de journée. Animations par l’Atelier Musicale Entre Saône et Grosne de 11h à 12h.

contact@ot-senneceylegrand.com

