Marché des producteurs et artisans Châtenois, mardi 2 avril 2024.

Marché des producteurs et artisans Châtenois Bas-Rhin

Plus d’une dizaine de producteurs et artisans bio, locaux, artisanaux, de la ferme, de saison et en circuit court.

La commune souhaite proposer à ses habitants de faire le plein de produits bio, locaux, artisanaux, de la ferme, de saison et en circuit court.

Plus d’une dizaine de producteurs et artisans ont répondu présents à l’appel. Vous aurez le plaisir de découvrir leurs petites spécificités en suivant les publications de la page Facebook de la Mairie. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 16:00:00

fin : 2024-04-30 19:00:00

119 rue du Maréchal Foch

Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est mairie@chatenois.fr

L’événement Marché des producteurs et artisans Châtenois a été mis à jour le 2024-03-19 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme