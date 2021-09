Ciboure Ciboure Ciboure, Pyrénées-Atlantiques Marché des producteurs – Ekoizleen Merkatua Ciboure Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

Pyrénées-Atlantiques

Marché des producteurs – Ekoizleen Merkatua Ciboure, 9 septembre 2021, Ciboure. Marché des producteurs – Ekoizleen Merkatua 2021-09-09 17:00:00 – 2021-09-09 21:00:00

Ciboure Pyrénées-Atlantiques Marché des producteurs / Ekoizleen Merkatua.

Animation “Atelier P’tits Apiculteurs” organisée pour les enfants à 19h par Sarde Sardexka, venez découvrir avec votre enfant la pollinisation et le butinage d’une fleur, comparez et goûtez les miels …

Zatoz zure haurrarekin lorearen polinizazioa eta erlearen loreketa deskrubitzera, eztiak konpara eta dasta itzazu

Animation musicale avec la Tamborrada Marinelak de 18h30 à 19h30.

Restauration par le Ciboure Rugby Club. Marché des producteurs / Ekoizleen Merkatua.

Animation “Atelier P’tits Apiculteurs” organisée pour les enfants à 19h par Sarde Sardexka, venez découvrir avec votre enfant la pollinisation et le butinage d’une fleur, comparez et goûtez les miels …

Zatoz zure haurrarekin lorearen polinizazioa eta erlearen loreketa deskrubitzera, eztiak konpara eta dasta itzazu

Animation musicale avec la Tamborrada Marinelak de 18h30 à 19h30.

Restauration par le Ciboure Rugby Club. Marché des producteurs / Ekoizleen Merkatua.

Animation “Atelier P’tits Apiculteurs” organisée pour les enfants à 19h par Sarde Sardexka, venez découvrir avec votre enfant la pollinisation et le butinage d’une fleur, comparez et goûtez les miels …

Zatoz zure haurrarekin lorearen polinizazioa eta erlearen loreketa deskrubitzera, eztiak konpara eta dasta itzazu

Animation musicale avec la Tamborrada Marinelak de 18h30 à 19h30.

Restauration par le Ciboure Rugby Club. Mairie de Ciboure dernière mise à jour : 2021-09-04 par

Détails Catégories d’évènement: Ciboure, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Ciboure Adresse Ville Ciboure lieuville 43.38418#-1.66786