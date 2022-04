Marché des producteurs Drucat Drucat Catégories d’évènement: Drucat

Somme

Marché des producteurs Drucat, 21 mai 2022, Drucat. Marché des producteurs Drucat

2022-05-21 – 2022-05-21

Drucat Somme Drucat Venez découvrir le marché des producteurs de Drucat le 3eme samedi du mois.

Des produits frais et locaux mais aussi des animations pour rythmer le tout. Venez découvrir le marché des producteurs de Drucat le 3eme samedi du mois.

Des produits frais et locaux mais aussi des animations pour rythmer le tout. +33 3 22 24 11 19 Venez découvrir le marché des producteurs de Drucat le 3eme samedi du mois.

Des produits frais et locaux mais aussi des animations pour rythmer le tout. le plessiel animation

Drucat

dernière mise à jour : 2022-04-24 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT DE LA BAIE DE SOMME

Détails Catégories d’évènement: Drucat, Somme Autres Lieu Drucat Adresse Ville Drucat lieuville Drucat Departement Somme

Drucat Drucat Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/drucat/

Marché des producteurs Drucat 2022-05-21 was last modified: by Marché des producteurs Drucat Drucat 21 mai 2022 Drucat Somme

Drucat Somme