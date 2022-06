Marché des producteurs de Villers-Semeuse Villers-Semeuse Villers-Semeuse Catégorie d’évènement: Villers-Semeuse

Villers-Semeuse, 10 juin 2022

2022-06-10 – 2022-06-10

Rendez-vous les 2è et 4è vendredis de chaque mois : primeurs, fromagers, rôtisseries, bouchers, charcutiers, poulets, poissonniers, olives et produits orientaux, épices et dattes, livres, friperie, vêtements confection homme femme enfant, casseroles, champignons, maraîchage bio, maroquinerie, miel, thés et tisanes.
+33 3 24 33 77 20
http://www.villers-semeuse.fr/

Lieu: Villers-Semeuse
Adresse: Place de la Mairie

