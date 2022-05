Marché des producteurs de Pays

Marché des producteurs de Pays, 3 juin 2022, . Marché des producteurs de Pays

2022-06-03 18:00:00 – 2022-06-03 22:00:00 De bons produits locaux, des producteurs passionnés, une ambiance musicale et festive, vous l’aurez deviné, les Marchés de Producteurs de Pays sont de retour à Cusset, les vendredis 3 juin et 22 juillet prochains à partir de 18h sur la place Victor-hugo. dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville