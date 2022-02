Marché des Producteurs de Pays Vorey Vorey Catégories d’évènement: Haute-Loire

Vorey

Marché des Producteurs de Pays Vorey, 6 juillet 2022, Vorey. Marché des Producteurs de Pays Vorey

2022-07-06 18:00:00 – 2022-08-31 22:00:00

Vorey Haute-Loire Vorey Découvrez et faite le plein de tous les bons produits du terroir auprès des producteurs de l’Emblavez et animé par différents acteurs du territoire (Musique, Chant, Spectacle…)

Tous les mercredis à partir de 18h Place des Moulettes. +33 4 71 03 40 39 Vorey

dernière mise à jour : 2021-12-10 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Vorey Autres Lieu Vorey Adresse Ville Vorey lieuville Vorey Departement Haute-Loire

Vorey Vorey Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vorey/

Marché des Producteurs de Pays Vorey 2022-07-06 was last modified: by Marché des Producteurs de Pays Vorey Vorey 6 juillet 2022 Haute-Loire Vorey

Vorey Haute-Loire