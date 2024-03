Marché des Producteurs de Pays Villeneuve-de-Marsan, jeudi 29 août 2024.

Marché des Producteurs de Pays Villeneuve-de-Marsan Landes

Le Terroir dans votre assiette de 19h à 23h.

Gourmandise, cadre patrimonial et bonne ambiance au menu.

Le principe est simple vous composez selon vos envies votre menu auprès des producteurs qui auront cuisiné eux-mêmes et sous vos yeux les assiettes gourmandes que vous pouvez emporter ou consommer sur place. .

Début : 2024-08-29 19:00:00

Place des Etats du Marsan

Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Marché des Producteurs de Pays Villeneuve-de-Marsan a été mis à jour le 2024-03-14 par CDT 40