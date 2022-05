Marché des Producteurs de Pays Treignac Treignac Catégories d’évènement: Corrèze

Treignac Corrèze Treignac Le Championnat du Monde de CANOE-KAYAK à TREIGNAC a lieu du 29 mai au 6 juin. La ville de Treignac vous propose un Marché des Producteurs de Pays le :

SAMEDI 4 JUIN de 15h à 20h sous l’ancienne Halle, devant la Mairie. Vous trouverez des producteurs locaux avec une gamme de produits de notre région. Treignac

