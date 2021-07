Tonneins Tonneins Lot-et-Garonne, Tonneins Marché des Producteurs de Pays Tonneins Tonneins Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Tonneins

Marché des Producteurs de Pays Tonneins, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Tonneins. Marché des Producteurs de Pays 2021-07-21 – 2021-07-21

Tonneins Lot-et-Garonne EUR Les Producteurs de Pays vous permettront de profiter d’un repas festif et d’un concert.

Le principe est simple, vous choisissez selon votre envie chez différents producteurs et ainsi vous composez votre repas.

Sur place ou à emporter.

