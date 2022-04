Marché des producteurs de Pays Sées Sées Catégories d’évènement: Orne

Sées

Marché des producteurs de Pays Sées, 29 avril 2022, Sées. Marché des producteurs de Pays Rue du 11 Novembre 1918 Lycée Agricole Sées

2022-04-29 16:00:00 16:00:00 – 2022-04-29 19:00:00 19:00:00 Rue du 11 Novembre 1918 Lycée Agricole

Sées Orne L’équipe du BTSA DATR du lycée agricole, vous invite, au 15ème édition du marché des producteurs de Pays. Située à la Ferme Agricole de Sées . Vente de produits locaux fermiers . Animations autour du thème Western . Entrée gratuite. Les producteurs présents: La ferme des tertres (produits laitiers)

Brasserie burgerjon (bières)

Les canards des Londes (volailles)

Sousoudorient (gâteaux orientaux)

Les chèvres de jabi (fromage de chèvre)

Haras de la cochère (volailles)

« Patrick GAUGIN » (miel)

Le Potaverger (soupes)

Tellement jardin (confitures)

Le Collectif d’urgence (maraîchage)

La ferme du Lycée Agricole Public de Sées (produits cidricoles)

Le moulin de la peltrie (pain)

« Jean-Batiste CAILLIAU (escargots)

La ferme de chailloué (graines de chanvre et boeuf)

Les plantes des alpes mancelles (plantes aromatiques)

Animations autour du thème Western . Entrée gratuite L’équipe du BTSA DATR du lycée agricole, vous invite, au 15ème édition du marché des producteurs de Pays. Située à la Ferme Agricole de Sées . Vente de produits locaux fermiers . Animations autour du thème Western . Entrée gratuite. Les… +33 2 33 81 74 00 L’équipe du BTSA DATR du lycée agricole, vous invite, au 15ème édition du marché des producteurs de Pays. Située à la Ferme Agricole de Sées . Vente de produits locaux fermiers . Animations autour du thème Western . Entrée gratuite. Les producteurs présents: La ferme des tertres (produits laitiers)

Brasserie burgerjon (bières)

Les canards des Londes (volailles)

Sousoudorient (gâteaux orientaux)

Les chèvres de jabi (fromage de chèvre)

Haras de la cochère (volailles)

« Patrick GAUGIN » (miel)

Le Potaverger (soupes)

Tellement jardin (confitures)

Le Collectif d’urgence (maraîchage)

La ferme du Lycée Agricole Public de Sées (produits cidricoles)

Le moulin de la peltrie (pain)

« Jean-Batiste CAILLIAU (escargots)

La ferme de chailloué (graines de chanvre et boeuf)

Les plantes des alpes mancelles (plantes aromatiques)

Animations autour du thème Western . Entrée gratuite Rue du 11 Novembre 1918 Lycée Agricole Sées

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Sées Autres Lieu Sées Adresse Rue du 11 Novembre 1918 Lycée Agricole Ville Sées lieuville Rue du 11 Novembre 1918 Lycée Agricole Sées Departement Orne

Sées Sées Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sees/

Marché des producteurs de Pays Sées 2022-04-29 was last modified: by Marché des producteurs de Pays Sées Sées 29 avril 2022 Orne Sées

Sées Orne