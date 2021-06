Sauternes Sauternes Gironde, Sauternes Marché des producteurs de pays Sauternes Sauternes Catégories d’évènement: Gironde

Sauternes

Marché des producteurs de pays Sauternes, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Sauternes. Marché des producteurs de pays 2021-07-03 – 2021-07-03

Sauternes Gironde Sauternes Véritables vitrines des producteurs et des savoir-faire de nos terroirs, les Marchés des Producteurs de Pays sont composés exclusivement de producteurs locaux. Ils vous permettront de rencontrer en direct les agriculteurs, et de déguster leurs produits. Restauration sur place – animation musicale.

Pas de pique-nique, les producteurs vous en remercient Les marchés sont organisés dans le respect des règles sanitaires Véritables vitrines des producteurs et des savoir-faire de nos terroirs, les Marchés des Producteurs de Pays sont composés exclusivement de producteurs locaux. Ils vous permettront de rencontrer en direct les agriculteurs, et de déguster leurs produits. Restauration sur place – animation musicale.

Pas de pique-nique, les producteurs vous en remercient Les marchés sont organisés dans le respect des règles sanitaires +33 5 56 76 61 12 Véritables vitrines des producteurs et des savoir-faire de nos terroirs, les Marchés des Producteurs de Pays sont composés exclusivement de producteurs locaux. Ils vous permettront de rencontrer en direct les agriculteurs, et de déguster leurs produits. Restauration sur place – animation musicale.

Pas de pique-nique, les producteurs vous en remercient Les marchés sont organisés dans le respect des règles sanitaires dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Sauternes Étiquettes évènement : Autres Lieu Sauternes Adresse Ville Sauternes lieuville 44.53133#-0.34335