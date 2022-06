Marché des producteurs de pays Sauternes Sauternes Catégories d’évènement: Gironde

Sauternes

Marché des producteurs de pays Sauternes, 2 juillet 2022, Sauternes. Marché des producteurs de pays

Place de la mairie Sauternes Gironde

2022-07-02 19:00:00 – 2022-07-02 00:00:00 Sauternes

Gironde Sauternes Véritables vitrines des producteurs et des savoir-faire de nos terroirs, les Marchés des Producteurs de Pays sont composés exclusivement de producteurs locaux. Ils vous permettront de rencontrer en direct les agriculteurs, et de déguster leurs produits. Restauration sur place – animation musicale.

