Marché des producteurs de pays Sault-de-Navailles, 21 août 2021-21 août 2021, Sault-de-Navailles.

Marché des producteurs de pays 2021-08-21 18:00:00 – 2021-08-21 23:00:00

Sault-de-Navailles Pyrénées-Atlantiques Sault-de-Navailles

Composés exclusivement de producteurs fermiers et artisanaux, les Marchés de Producteurs de Pays offrent l’authenticité, la convivialité et la confiance : le contact direct avec le producteur, le respect d’une charte spécifique et des produits 100 % producteurs.

Composez votre menu et partagez un repas en famille ou entre amis.

Animation musicale.

Composés exclusivement de producteurs fermiers et artisanaux, les Marchés de Producteurs de Pays offrent l’authenticité, la convivialité et la confiance : le contact direct avec le producteur, le respect d’une charte spécifique et des produits 100 % producteurs.

Composez votre menu et partagez un repas en famille ou entre amis.

Animation musicale.

Composés exclusivement de producteurs fermiers et artisanaux, les Marchés de Producteurs de Pays offrent l’authenticité, la convivialité et la confiance : le contact direct avec le producteur, le respect d’une charte spécifique et des produits 100 % producteurs.

Composez votre menu et partagez un repas en famille ou entre amis.

Animation musicale.

Composés exclusivement de producteurs fermiers et artisanaux, les Marchés de Producteurs de Pays offrent l’authenticité, la convivialité et la confiance : le contact direct avec le producteur, le respect d’une charte spécifique et des produits 100 % producteurs.

Composez votre menu et partagez un repas en famille ou entre amis.

Animation musicale.

dernière mise à jour : 2021-06-16 par