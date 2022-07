Marché des Producteurs de Pays Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax Catégories d’évènement: Landes

Marché des Producteurs de Pays Saint-Paul-lès-Dax, 16 septembre 2022, Saint-Paul-lès-Dax. Marché des Producteurs de Pays

Place du Marché Saint-Paul-lès-Dax Landes

2022-09-16 18:00:00 – 2022-09-16 23:00:00 Saint-Paul-lès-Dax

Sur ce marché festif, retrouvez vos producteurs, et découvrez leurs produits et leur savoir-faire. Possibilité de manger sur place.

