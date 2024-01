Marché des Producteurs de Pays® Rilhac-Lastours, samedi 20 juillet 2024.

Marché des Producteurs de Pays® Rilhac-Lastours Haute-Vienne

À la belle saison en soirée, venez découvrir ces marchés festifs, en circuit court, du producteur au consommateur. Faites votre marché pour la semaine et profitez en pour consommez sur place une partie de vos achats (tables, bancs, plancha à disposition), dans une ambiance festive et conviviale.

Du producteur au consommateur, les Marchés des Producteurs de Pays® sont une marque au service de la proximité. Venez faire votre marché pour la semaine, et/ou composez votre menu en faisant le tour des producteurs pour consommer sur place leurs produits. Couverts, tables, bancs sont mis à votre disposition et une sympathique équipe de bénévoles des associations de la commune vous attend aux barbecues et planchas afin de faire cuire vos viandes. C’est simple, convivial et très bon… cela permet de consommer sur place tout ou partie de ses achats et de passer une excellente soirée en famille ou entre amis, le tout dans une atmosphère de fête villageoise jusqu’à une heure avancée de la nuit. En plus, les marchés sont souvent accompagnées d’une animation. De quoi passer une excellente soirée ! .

Lastours

Rilhac-Lastours 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20 17:00:00

fin : 2024-07-20 23:00:00



