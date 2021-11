Brunoy place de la mairie Brunoy, Essonne Marché des producteurs de Pays place de la mairie Brunoy Catégories d’évènement: Brunoy

Rendez-vous samedi 13 novembre, de 9h à 20h et dimanche 14 novembre, de 9h à 19h ! Fruits, fromages, vins, viandes… Une vingtaine d’agriculteurs de toute la France seront présent pour vous faire découvrir des produits issus de leurs fermes.

Entrée libre

Retrouvez la 2e édition du Marché des Producteurs de Pays de Brunoy durant tout un week-end sur le parvis de la mairie. place de la mairie Brunoy Brunoy Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T09:00:00 2021-11-13T20:00:00;2021-11-14T09:00:00 2021-11-14T19:00:00

