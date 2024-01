Marché des Producteurs de Pays Onesse-Laharie, jeudi 1 août 2024.

Marché des Producteurs de Pays Onesse-Laharie Landes

Dès 18h, le terroir dans votre assiette ! Producteurs et artisans seront prêts à vous accueillir sur la jolie place ombragée. De l’entrée au dessert sans oublier le petit tursan, armagnac (ou autre) et les jolis petits pains, vous confectionnerez vous-même votre menu et partagerez des instants entre amis, famille ..et inconnus ! A table !

Place des Platanes

Onesse-Laharie 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine

Début : 2024-08-01 18:00:00

fin : 2024-08-01 23:00:00



