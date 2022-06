Marché des Producteurs de Pays Narrosse, 8 juillet 2022, Narrosse.

Marché des Producteurs de Pays Narrosse

2022-07-08 18:00:00 – 2022-07-08 23:00:00

Narrosse 40180 Narrosse

Sur ce marché festif, retrouvez vos producteurs, et découvrez leurs produits et leur savoir-faire. Possibilité de manger sur place les produits achetés.Pensez à apporter vos sacs, cabas, couverts, assiettes,verres réutilisables et boîtes de conservation !

a la ferme

Narrosse

