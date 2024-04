Marché des Producteurs de Pays Narp, vendredi 2 août 2024.

Marché des Producteurs de Pays Narp Pyrénées-Atlantiques

Ce marché offre l’authenticité, la convivialité et le contact direct avec le producteur. Vous n’y trouverez que des produits fermiers et artisanaux locaux, que vous pourrez consommer directement sur place en composant votre assiette ! Cette soirée promet d’être festive et chaleureuse ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-02 18:00:00

fin : 2024-08-02 23:00:00

Salle communale

Narp 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Marché des Producteurs de Pays Narp a été mis à jour le 2024-04-08 par OT Béarn des Gaves