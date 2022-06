Marché des producteurs de pays Mourenx, 24 juin 2022, Mourenx.

Marché des producteurs de pays Mourenx

2022-06-24 – 2022-06-24

Mourenx 64150

Découvrez les producteurs, composez votre assiette, et installez-vous sur place pour déguster leurs produits en musique

Entrées et plats :

Légumes et grillades de veau (Abbadie Lise May)

Grillades de boeuf (Lou Rey)

Fromages : Fromage de brebis (Ferme Coussirat), Fromage de vache (Peyrecor)

Boissons

Bière (L’esbariade)

Vin (Domaine Larroude,

domaine de Bourrassot)

Desserts

Glaces (Givrés des Prés)

Yaourts (Peyrecor)

+33 5 59 60 03 46

Office de Tourisme

Mourenx

