2023-08-08 18:00:00 – 2023-08-08 23:00:00 Montfort-en-Chalosse

Landes Montfort-en-Chalosse EUR 0 0 Composés uniquement de producteurs fermiers et artisanaux, ces marchés privilégient le contact direct entre producteur et consommateur. Animation musicale. Si mauvais temps : arènes couvertes. Composés uniquement de producteurs fermiers et artisanaux, ces marchés privilégient le contact direct entre producteur et consommateur. Animation musicale. Si mauvais temps : arènes couvertes. +33 7 86 41 80 69 Mairie Montfort-en-Chalosse

