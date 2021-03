Mauléon Mauléon Deux-Sèvres, Mauléon Marché des producteurs de Pays – Mauléon Mauléon Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Mauléon

Marché des producteurs de Pays – Mauléon, 3 septembre 2021-3 septembre 2021, Mauléon. Marché des producteurs de Pays – Mauléon 2021-09-03 18:00:00 – 2021-09-03

Mauléon Deux-Sèvres Mauléon Au Parc de la Passerelle à Mauléon, une vingtaine de producteurs et artisans seront présents afin de vous faire découvrir leurs spécialités et créations.

+33 5 49 81 17 00

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Mauléon Autres Lieu Mauléon Adresse Ville Mauléon