Marché des Producteurs de Pays Mauléon, vendredi 30 août 2024.

Au Parc de la Passerelle à Mauléon, venez rencontrer des producteurs et des artisans, prêts à vous faire découvrir leurs spécialités et créations.

N’oubliez pas vos couverts et vous pourrez ainsi vous installer autour d’une table avec vos amis et votre famille pour déguster les produits que vous aurez achetés sur place.

Animation musicale avec les Brothers Kawa. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-30 18:00:00

fin : 2024-08-30

Salle de la Passerelle

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine vielocale@mauleon.fr

