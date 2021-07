Le Garric Le Garric Le Garric, Tarn Marché des producteurs de pays Le Garric Le Garric Catégories d’évènement: Le Garric

Tarn

Marché des producteurs de pays Le Garric, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Le Garric. Marché des producteurs de pays 2021-07-09 18:00:00 – 2021-07-09 22:00:00 Halle couverte – Parvis de Cap’Découverte CAP’DECOUVERTE

Le Garric Tarn Le Garric Cap’Découverte vous propose plusieurs marchés de pays tout au long de l’été contact@capdecouverte.com +33 5 63 80 29 00 http://www.smad-capdecouverte.com/ dernière mise à jour : 2021-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Le Garric, Tarn Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Garric Adresse Halle couverte - Parvis de Cap'Découverte CAP'DECOUVERTE Ville Le Garric lieuville 44.01571#2.13964