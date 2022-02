MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS – JEUDIS & SAMEDIS MATINS Frontignan, 2 janvier 2021, Frontignan.

MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS – JEUDIS & SAMEDIS MATINS Frontignan

2021-01-02 08:00:00 – 2021-01-02 13:00:00

Frontignan Hérault Frontignan

Autour des Halles de la ville, tous les jeudis pendant le grand marché traditionnel, se tient le rendez-vous des producteurs locaux: produits locaux, circuits courts et produits biologiques. De 8h à 13h, place du marché et place du château, les jeudis et samedis matins.

