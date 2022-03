Marché des Producteurs de Pays et Feu d’ artifice Cerizay Cerizay Catégories d’évènement: Cerizay

Marché des Producteurs de Pays et Feu d’ artifice Cerizay, 13 juillet 2022, Cerizay. Marché des Producteurs de Pays et Feu d’ artifice Prairie du Domaine de La Roche Lieu-dit La Roche Cerizay

2022-07-13 18:00:00 – 2022-07-13 Prairie du Domaine de La Roche Lieu-dit La Roche

Cerizay Deux-Sèvres Cerizay Venez rencontrer des producteurs et des artisans, prêts à vous faire découvrir leurs spécialités et créations.

Animation musicale et feu d’ artifice seront au programme!

En partenariat avec la Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres. Prairie du Domaine de La Roche Lieu-dit La Roche Cerizay

