Place de la mairie ou dans le Passage St Martin Harcy Ardennes Harcy Parc Naturel Régional des Ardennes Proche de Charleville et de la Vallée, le marché de Renwez s’inscrit dans une dynamique initiée en 2007 par “L’Association des Terroirs de l’Ardenne”. Durant toute l’année, une quarantaine de producteurs vous invitent à retrouver ou à découvrir une grande diversité de produits du terroir. Rendez-vous le dernier vendredi de chaque mois dès 14h au passage St Martin d’Harcy. cda.08@ardennes.chambagri.fr Place de la mairie ou dans le Passage St Martin Harcy

