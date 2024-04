Marché des Producteurs de Pays de Treignac Treignac, vendredi 30 août 2024.

Tous les vendredis en juillet et août, à partir de 17h, Marché Festif, les producteurs viennent vendre leurs produits, vous trouvez du fromage, de la viande, du pain, des fruits et légumes de saison, du miel…., vous rencontrerez des producteurs locaux !

Vous avez la possibilité de consommer sur place les produits achetés sur le marché, des tables, bancs et barbecues sont à votre disposition.

Buvette, grillades ….. assurées par les associations locale

Renseignements Chambre d’Agriculture Pôle Circuits Courts 05 55 21 54 98 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-30 17:00:00

fin : 2024-08-30 20:00:00

Place de la République

Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

