Marché des Producteurs de Pays de Sainte-Féréole Sainte-Féréole, jeudi 4 juillet 2024.

Si vous passez par Sainte- Féréole, vous serez contaminés par la joie de vivre, les soirs d’été, et surtout les jeudis des Marchés des Producteurs de Pays.

On pourrait vous parler du patrimoine architectural et rural et du peintre Rubens qui s’est invité dans l’église du village. La belle place du bourg vous attend, Sainte Féréole resplendit de traditions rurales et souhaite les partager.

Des producteurs vous attendent pour que vous composiez vous mêmes votre menu du soir à consommer avec vos amis et en famille. Du canard gras du Pays de Brive, du Boeuf du Limousin, des pêches aux glaces fermières à la framboise ….. ! Des tables, bancs et planchas sont à votre disposition afin de consommer sur place les produits du marché.

Renseignements Chambre d’Agriculture Pôle Circuits Courts 05 55 21 54 98 .

Début : 2024-07-04 17:00:00

fin : 2024-07-04 20:00:00

Place de l’Eglise

Sainte-Féréole 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

