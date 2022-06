Marché des Producteurs de Pays de Saint-Macaire Saint-Macaire, 15 juillet 2022, Saint-Macaire.

Marché des Producteurs de Pays de Saint-Macaire Saint-Macaire

2022-07-15 – 2022-07-15

Saint-Macaire 33490

Attention, nouvel emplacement, retrouvez les marchés de producteurs de pays en bas des remparts de Saint-Macaire

Véritables vitrines des producteurs et des savoir-faire de nos terroirs, les Marchés des Producteurs de Pays sont composés exclusivement de producteurs locaux. Ils vous permettront non seulement de rencontrer en direct les agriculteurs, déguster leurs produits et découvrir la jolie cité médiévale de Saint-Macaire.

Restauration sur place – animation musicale.

+33 5 56 63 68 00

Agence Les Conteurs

Saint-Macaire

