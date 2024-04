Marché des Producteurs de Pays de Saillac Saillac, vendredi 30 août 2024.

Voilà un charmant petit village qui vous conte l’histoire de la noix (noix Marbot) et de son huile autour de son patrimoine riche en évocation des vieux métiers. Le pressoir à huile de noix trône au milieu du village, un lavoir, un travail de forgeron… le bourg a conservé son plan circulaire autour de l’église du 12ème au superbe tympan.

Différentes associations orchestrent de belles manières, diverses manifestations et notamment les Marchés des Producteurs de Pays chaque vendredi de l’été. Ce berceau de la noix vous accueille dans un cadre de vie exceptionnel et vous invite à vous mettre à table pour déguster sur place une partie de vos achats.

Renseignements Chambre d’Agriculture Pôle Circuits Courts 05 55 21 54 98 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-30 17:00:00

fin : 2024-08-30 20:00:00

le Bourg

Saillac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

