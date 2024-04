Marché des Producteurs de Pays de Monceaux sur Dordogne Monceaux-sur-Dordogne, jeudi 4 juillet 2024.

Marché des Producteurs de Pays de Monceaux sur Dordogne Monceaux-sur-Dordogne Corrèze

Le Marché des Producteurs de Pays de Monceaux sur Dorgogne est une institution ! Un bourg charmant aux toits de lauzes, situé au coeur de la Vallée de la Dordogne entre Argentat (6 km) et Beaulieu (20 km) accueillent les producteurs locaux. Lieu de rendez vous des habitants de la région et des vacanciers de la vallée ou des plateaux environnants, ce marché dégage une atmosphère particulière….

Charcuterie fermière, viande bovine limousine, canards et oies grasses (frais et conserves) fraises de Beaulieu, melons, miels et pâtisseries constituent la gamme à découvrir tous les jeudis à Monceaux sur Dordogne.

Renseignements Chambre d’Agriculture Pôle Circuits Courts 05 55 21 54 98 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-04 17:00:00

fin : 2024-07-04 20:00:00

Place de l’Eglise

Monceaux-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine circuits-courts@correze.chambagri.fr

