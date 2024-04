Marché des Producteurs de Pays de Meymac Meymac, mercredi 17 juillet 2024.

Marché des Producteurs de Pays de Meymac Meymac Corrèze

A Meymac, vous admirerez de jolies maisons de granit à toit d’ardoises, une halle à la belle charpente, des ruelles pittoresques… Son Centre d’Art Contemporain et son musée Marius Vazeille entourent la Halle qui accueille les visiteurs tous les mercredis de Juillet et Aout à partir de 17h00 pour les Marchés des Producteurs de Pays.

Vous pourrez y découvrir et apprécier une grande variété de produits du terroir, des myrtilles, des pêches, des melons, des légumes, du fromage de brebis, du fromage de chèvre, du vin Paillé de la Corrèze, mais aussi du Canard gras, des confitures, des truites …

Les miels, pâtisseries et autres douceurs agrémenteront vos achats et votre menu.

Renseignements Chambre d’Agriculture Pôle Circuits Courts 05 55 21 54 98 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-17 17:00:00

fin : 2024-07-17 20:00:00

Place de l’Eglise

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

L’événement Marché des Producteurs de Pays de Meymac Meymac a été mis à jour le 2024-03-28 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze