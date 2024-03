Marché des Producteurs de Pays de Lorgues Marché des Producteurs de Pays de Lorgues Lorgues, vendredi 7 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-07T09:00:00+02:00 – 2024-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-07T09:00:00+02:00 – 2024-06-07T12:00:00+02:00

Les marchés des producteurs de Pays sont des marchés 100% agriculteurs et artisans. Ils sont portés par les Chambres d’Agriculture et rentrent dans la démarche de Bienvenue à la ferme. Le marché de Lorgues compte 30 exposants. Il est ouvert en saison, tous les vendredis de mai à fin octobre.

Il s’agit d’un lieu coloré où les produits sont vendus par les agriculteurs ou les artisans. Vous pouvez échanger sur les conditions de productions et la qualité de leurs produits.

Certains producteurs peuvent vous proposer une visite de leur exploitation.

A très vite sur nos marchés.

Marché des Producteurs de Pays de Lorgues Boulevard de la République 83510 Lorgues Lorgues 83510 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

marché bienvenue à la ferme