Marché des Producteurs de Pays de Laparade, 2 août 2022, .

Marché des Producteurs de Pays de Laparade

2022-08-02 – 2022-08-02

Tous les mardis soirs de l’été, venez déguster des produits locaux lors de ce marché des producteurs de Pays. Plus de 25 producteurs et artisans vous accueillent pour vous proposer des produits du terroir. Ambiance et convivialité sont au rendez-vous jusqu’au bout de la nuit.

Tous les mardis soirs de l’été, venez déguster des produits locaux lors de ce marché des producteurs de Pays. Plus de 25 producteurs et artisans vous accueillent pour vous proposer des produits du terroir. Ambiance et convivialité sont au rendez-vous jusqu’au bout de la nuit.

Tous les mardis soirs de l’été, venez déguster des produits locaux lors de ce marché des producteurs de Pays. Plus de 25 producteurs et artisans vous accueillent pour vous proposer des produits du terroir. Ambiance et convivialité sont au rendez-vous jusqu’au bout de la nuit.

dernière mise à jour : 2022-03-07 par